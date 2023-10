Simulirali reševanje na morju

Tržaška obalna straža je v preteklih dneh priredila izredne vaje na morju v okviru projekta NAMIRS (North Adriatic Maritime Incident Response System). Z namenom, da bi se izurili na področju prve pomoči in reševanja izrednega stanja ob nesrečah, ki imajo posledice za okolje, so se ekipe v torek in sredo mudile na dveh prizoriščih sredi Tržaškega zaliva.

Pri prvi simulaciji je mednarodna ekipa reševalcev nudila pomoč poškodovanemu plovilu. Pri tem so sodelovali reševalci iz Italije, Slovenije in Hrvaške, po tri za vsako državo. Italijanski del ekipe so sestavljali strokovnjak obalne straže iz ligurijske občine Sarzana na vlačilcu Spica in dva gasilca, iz Slovenije in Hrvaške pa so prišli sodelavci uprave za pomorstvo in gasilci.

Z drugo vajo, ki jo je koordinirala tržaška obalna straža, pa so se tržiška in tržaška obalna straža, karabinjerji, finančna policija, gasilci, civilna zaščita ter osebje tržaškega Rdečega križa in reševalci službe 118 preizkusili z reševanjem letala, ki je po nepričakovani okvari pristalo na morju. Vaja z naslovom AIRSUBSAREX se je začela s klicem z letališkega kontrolnega stolpa v Ronkah, zaključila pa z varnim pristankom potnikov na mirna tla tržiškega pristanišča.