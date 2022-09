Sindikati dobili sodno bitko proti Wärtsili

Sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so zmagali sodno bitko za preklic postopka odpuščanja 451 zaposlenih tovarne Wärtsilä pri Boljuncu. Tržaški sodnik za delo Paolo Ancora je sprejel njihovo pritožbo, da se je finska multinacionalka, lastnica obrata ravnala protisindikalno in kršila 28. člen delavskega statuta. Družba bo morala poleg tega plačati 50.000 evrov odškodnine vsakemu izmed treh sindikatov, se pravi skupno 150.000 evrov, ker je oškodovala njihovo ime.

Kriti bo morala tudi sodne stroške. Sodnik pa je zavrnil zahteve Dežele FJK, ki se je naknadno pridružila pritožbi sindikatov. Krajevni sindikalni predstavniki Antonio Rodà (UILM), Marco Relli (FIOM) in deželni vodja FIM Gianpiero Turus niso skrivali veselja za srečen razplet pomembne bitke, za katero je bilo od samega začetka jasno, da presega krajevne meje. Na svoji strani imajo sindikati tako deželno kot italijansko vlado ter zvezo industrialcev Confindustria. Sodnikova odločitev pa zanje predstavlja tudi pomemben sodni precedens za vse multinacionalke, ki hočejo prenaglo seliti proizvodnjo drugam.

Gre za drugo zmago v pičlih nekaj dneh. V torek je ladja UHL Fusion odplula brez dvanajstih ladijskih motorjev Wärtsile, sodnik pa se je izrazil kar hitro. V sredo je namreč med narokom na tržaškem sodišču napovedal, da bo sodbo objavil v prihodnjih petih dneh. Z njo je postregel že prvi dan napovedanega roka.