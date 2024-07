Sindikati dosegli dogovor z Wärtsilo in MSC

Po intenzivnih pogajanjih so tekom današnjega popoldneva sindikati FIM, FIOM in UILM dosegli dogovor s finsko multinacionalko Wärtsilo in podjetjem MSC o prihodnosti tovarne pri Boljuncu.

V teku meseca julija bo 261 delavcev, katerim bi po Wärtsilinih prvotnih načrtih pretila brezposelnost, prešlo v skupino MSC. Dotlej bo veljala podaljšana solidarnostna pogodba. Tem delavcem bo finsko podjetje tudi zagotovilo enkratno plačilo 17.400 evrov, poleg vseh zakonsko predvidenih postavk.

Dogovor s sindikati predvideva tudi ohranitev mnogih socialnih storitev, ki jih je Wärtsilä dajala na razpolago delavcem.