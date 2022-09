Sindikati in Dežela skupaj na sodišču za delavce Wärtsile

Boj proti odslovitvi 451 zaposlenih tovarne Wärtsilä pri Boljuncu se jutri dopoldne seli na tržaško sodišče za delo, kjer bo potekala prva obravnava proti lastnici obrata. Tržaški sindikati kovinarjev FIM CISL, FIOM CGIL in UILM so avgusta vložili pritožbo proti finski multinacionalki, češ da je kršila 28. člen statuta delavcev, se ravnala protisindikalno. 14. julija je namreč napovedala selitev proizvodnje »domov«, čeprav jih je še marca mirila, da bo kmalu predstavila nov naložbeni načrt in celo zaposlila nove delovne sile. Sodnik bi lahko družbo oglobil ali pa prislil, da ustavi postopek odpuščanja, s tem pa bi sindikati pridobili dragocen dodaten čas pri prizadevanjih za ohranitev delovnih mest. V igri je namreč še več sto zaposlenih v povezanih dejavnostih, katerih obstoj je tesno spojen s proizvajanjem ladijskih motorjev pri Boljuncu.

Prizivu sindikatov se je danes pridružila tudi Dežela Furlanija - Julijska krajina, ki je sicer 2. septembra, dan pred množičnim tržaškim shodom v podporo ogroženim delavcem, multinacionalko tožila tudi »na lastno pest« (obravnava bo na vrsti 28. septembra). Predsednik deželne vlade FJK Massimiliano Fedriga in odbornica za delo Alessia Rosolen sta se skratka držala tistega, kar sta prejšnjo sredo obljubila na vladnem sestanku, ko je vodstvo finske družbe le trmasto vztrajalo na najavljeni poti. V sporočilu za javnost Dežele FJK pa je ta poudarila, da gre za izredno dejanje, do katerega ni še prišlo. Sindikati lahko le redko, če sploh kdaj uživajo tako široko podporo. Oblasti in predstavniki delodajalcev pa so od samega začetka na strani zaposlenih, saj so na celi črti obsodili ravnanje multinacionalke.