Sinhrotron bi leta 2026 postal bolj slovenski

Kljub marsikdaj kontroverznemu odnosu z okoliškimi vasmi in kraško stvarnostjo nasploh, je pomen sinhrotrona Elettra na svetovni in evropski ravni nezanemarljiv. To potrjuje nenazadnje ustanovitev slovenskega konzorcija Synchro-Si, ki si je kot cilj zastavil sodelovanje pri izgradnji, vzpostavitvi in uporabi nove žarkovne linije v sklopu sinhrotrona Elettra v Bazovici.

Sinhrotron Elettra in graška tehnološka univerza (Technische Universität Graz - TU Graz), ki že sodelujeta pri delovanju obstoječe žarkovne linije SAXS Beamline v multidisciplinarnem raziskovalnem centru Elettra, sta izrazili skupno zanimanje, da bi Univerza v Mariboru vstopila v partnerstvo z njima. Žarkovne linije v sinhrotronih se namreč po dobrem desetletju obrabijo, na koncu življenjske dobe »stare« linije je treba zagotoviti financiranja za novo. Elettra in TU Graz, ki soupravljata trenutno linijo, sta zato šli v širitev partnerstva.

Namen partnerstva med Elettro, TU Graz in mariborsko univerzo je izgradnja nove žarkovne linije in njena uporaba v raziskovalne namene. Linija deluje stalno, 24 ur na 24, njeni deležniki pa si časovno delijo njeno uporabo v raziskovalne namene. Univerza v Mariboru se je na vabilo odzvala z velikim zanimanjem in predlagala, da na slovenski strani v tem italijansko-avstrijsko-slovenskem partnerstvu sodeluje več slovenskih raziskovalnih organizacij.

Na vabilo Univerze v Mariboru se je kot druga slovenska univerza odzvala Univerza na Primorskem, ki je v projektu prepoznala pomembno priložnost za nadaljnje razvojne preboje. Rektor Univerze v Mariboru Zdravko Kačič ter rektorica Univerze na Primorskem Klavdija Kutnar sta tako 24. maja podpisala pogodbo, s katero sta njuni univerzi formalno ustanovili slovenski konzorcij partnerjev Synchro-Si, določili delilnik obvez, odgovornosti ter stroškov za izgradnjo, vzpostavitev in uporabo nove žarkovne linije. Konzorcij mora sedaj doreči partnerstvo z avstrijskimi in italijanskimi partnerji.

Aleš Oven, pomočnik rektorice Univerze na Primorskem, je Primorskemu dnevniku pojasnil, da je naložba zanje predvsem zanimiva za raziskave na področju medicine in materialov. Raziskave, ki slonijo na sinhrotronih, so vsestranske. V Elettri opravljajo trenutno študije na področju biologije, kemije, medicine, fizike in materialov.

