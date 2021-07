Širitev dobrot na avstrijski trg

Zakaj ne bi nove poslovne priložnosti poiskali tudi pri severnih sosedih, se pravi na avstrijskem trgu, točneje na Koroškem? Si na tak način tam ustvarili tržne niše in razširili krog kupcev oz. oboževalcev pristnih kraških dobrot? To je bil cilj današnjega obiska delegacije članov Slovenske gospodarske zveze iz Celovca in članov Zadruge iz Pliberka, ki oskrbuje markete Spar v Pliberku, Železni kapli, Mali vasi in Globasnici. Avstrijski gostje so se na Tržaškem srečali z našimi proizvajalci vina, olja, medu, zelišč, suhomesnih proizvodov in sirov, se z njimi pogovorili, okusili njihove odličnosti in se domov vrnili polni dobrih občutkov, predvsem pa kakovostnih okusov z našega konca.

Slovensko deželno gospodarsko združenje in Kmečka zveza sta s podporo javne agencije Spirit Slovenija medse povabili avstrijske prijatelje, da bi jim predstavili raznoliko »zamejsko« ponudbo, ki bi jo lahko tržili v njihovi Zadrugi oziroma sodobni trgovini. »Vaša ponudba je izredno zanimiva, kakovost je izjemna in pri nas je ni mogoče najti. K vam smo prišli po novosti, ki bi korenito dvignile odstotek slovenskih in italijanskih proizvodov na avstrijskem trgu. To bo za nas svojevrsten izziv, saj bomo naše stranke morali navaditi na to, da je je proizvod na voljo tudi na domačih policah trgovin,« je pojasnil Stanko Maček, ki je pri Zadrugi odgovoren za živilski sektor vseh Spar trgovin.