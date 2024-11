Skalnati valobran bodo zvišali in razširili

Do konca tega leta bo barkovljanska promenada pred borovim gozdičem dobila nov protipoplavni zid, ki bo reševal območje pred morebitnimi poplavami. Včeraj so se tam začela dela za sanacijo škode, ki sta jo povzročila visoko valovanje in plimovanje morja lani konec oktobra in prve dni novembra. Obstoječi skalnati valobran bodo zvišali za približno pol metra in razširili za meter ali meter in pol. Na obstoječe skale, ki se nahajajo na približno 450 metrov dolgem obalnem pasu, bodo položili okoli štiri tisoč ton novega skalnatega materiala iz kamnoloma v repentabrski občini.

Začetek del, ki jih bo izvajalo gradbeno podjetje Cella Costruzioni iz Coseana v Furlaniji, sta včeraj v družbi novinarjev in občinskih uradnikov napovedala pristojni za urbanizem v mestni vladi Michele Babuder in župan Roberto Dipiazza. Prvi je spomnil, da z deli na skalometu zaključujejo obnovo poškodovane barkovljanske obale, za celotno sanacijo pa je deželna vlada začetek tega leta namenila malo več kot šest milijonov evrov. Kot je dejal Babuder, je denar bil namenjen prenovi poškodovanega kopališča Topolini, zida pred Miramarskim gradom in sprehajališču ter valobranu pred borovim gozdičem.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.