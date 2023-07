Skladatelj Andrew Lloyd Webber si je v torek v gledališču Rossetti ogledal »svoj«muzikal Fantom iz opere. Avtorja priljubljene uspešnice, ki so je te dni v tržaškem gledališču prvič premierno uprizorili v Italiji, je nato še sam stopil na oder in se srečal z igralci in igralkami. LLoyd Webber je sestavil glasbo nekaterih najbolj znanih svetovnih muzikalov, poleg Fantoma iz opere, naj tu omenimo dela Cats, Evita, School of Rock, Sunset Boulevard in Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.