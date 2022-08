Skladišča lesa se praznijo, cene pa dvigajo

Po izbruhu vojne v Ukrajini in posledični energetski draginji, s katero je tudi pri nas poskočila med drugim cena za plin, se je mnogo ljudi odločilo, da bo porabo plina zmanjšalo. Nekateri so na primer računali na to, da se bodo pozimi drugače ogrevali. Kdor je ni že imel doma, je kupil peč, na drva ali na pelete. Medtem pa se je podražil tudi les in mnogi prodajalci so celo ostali brez drv. Kar bi lahko povzročilo tudi težave v gostinstvu.

Z BALKANA NIČ VEČ KAMIONOV

»Zadnji kamion je prišel s Hrvaške, ampak je bil zelo drag in sem naročila lesa ustavil. Z Bosne je zadnji prišel prve dni julija, potem so oni zaprli izvoz,« je povedal Walter Gregori, ki v Bazovici upravlja trgovino s kmetijsko opremo, prodaja pa tudi les.