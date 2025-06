Sklop dogodkov vabi v park Sartorio

Večina bralcev najbrž še ni bila v parku vile Sartorio na Reški cesti (vhod z Ulice dei Modiano 1). Obširen občinski park koristijo v glavnem krajani, starejši ljudje in tisti, ki sprehajajo pse. Mir, spokojnost in senca pa bi v poletnih dneh nedvomno privabili marsikoga. Da bi nekoliko promovirali ta naravni in premalo poznan biser na mestnem obrobju, si je združenje TerraSophia v sodelovanju s petim rajonskim svetom za Staro mitnico in Sv. Jakob zamislilo sklop dogodkov pod naslovom Parco da vivere, ki bodo na sporedu med 9.30 in 11.30 ter med 17. in 19. uro.

Srečanja bodo namenjena branju in delavnicam pisanja (jutri in 2. julija), umetniškim delavnicam (11. junija), oblikovanju gline (25. junija), slikanju (11. julija), bio plesu (18. junija), glasbi (koncert 2. julija), mentalni dinamiki proti stresu (jutri) in tolkalnemu krogu (11. junija), pa še šahu, če se bo dalo še kaj dodati.

Dejavnosti so vse brezplačne. Kdor bi rad sodeloval, naj se kar pridruži skupini v parku. Več informacij na 3388985212.