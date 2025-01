Škocjanski zatok varna oaza za ptice in druge živali

Škocjanski zatok je mala zelena oaza sredi betona. Med središčem Kopra, pristaniščem in avtocesto v tem naravnem rezervatu zatočišče najde na stotine ptic različnih vrst. S tem malim, a zato nič manj pomembnim in posebnim naravnim rezervatom upravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS).

Med ornitologi, ki vsak dan, opremljeni z daljnogledom in fotoaparatom, opazujejo ptice, pišejo poročila o živalih, ki so obiskale rezervat, in sprejemajo obiskovalce, je tudi Tržačan Domen Stanič, varstveni ornitolog in urednik revije Svet ptic. Da je zaljubljen v delo, je bilo med sprehodom po zatoku jasno tudi zato, ker je dobesedno »stresal iz rokava« imena ptic, ki jih je opazil med delom. »Terenski ornitologi v Evropi znamo prepoznati okoli 600 vrst ptic. Kot zamejec pa imam prednost, da njihova imena poznam tako v slovenščini kot v italijanščini, za sporazumevanje s tujci pa mi pride prav tudi poznavanje latinskih in angleških imen ptic,« je pojasnil Domen in nam v centru za obiskovalce pomolil daljnogled, nepogrešljiv pripomoček vsakega ornitologa.

Prve so se pojavile race mlakarice, ki so leno čofotale med trstičjem. Nedaleč stran smo opazili jato škurhov, ki so se bohotili s svojim dolgimi kljuni in vitkimi perutmi. Opazovanje je prekinil hrup stroja, ki je nedaleč stran kosil travo. »Škocjanski zatok je delno umetno ustvarjeno močvirje, ki ga je treba stalno vzdrževati in ustvarjati primerne habitate za ptice, ki nas obiščejo,« je pojasnil Domen in pokazal proti konju, ki se je pasel v močvirju.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.