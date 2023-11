Škoda je velika, za oceno je še prezgodaj

Posledice petkovega plimovanja z močnimi valovi na obali od Barkovelj do Devina so hude. Danes, dan po ujmi, ko so župani in odborniki nemočno opazovali jezo narave in s prostovoljci civilne zaščite obveščali občane o dogajanju, še niso ocenili škode. Prav vsi pa so si zavihali rokave in začeli s preučevanjem stanja ter s prvimi deli za omejevanje dostopa na poškodovana območja.

Kljub temu da je občinski odbornik Michele Babuder po spletnih kanalih občine včeraj zaprosil občane, naj ne hodijo na sprehod po razdejani barkovljanski obali, se je ob sončnem dopoldnevu marsikdo odpravil prav tja in si radovedno ogledoval posledice slabega vremena od gozdiča do Miramara. Pri fontani so sicer delavci z bagerji odstranjevali tlakovce, ki jih je morje s silovitim valovanjem izrulo iz tal. Na obalnem pasu je zdaj več odkritih območij, kjer je sprehajanje nevarno, saj ostaja plast cementa, ki je sicer odporna, pod njo pa morje. »Tlakovanje je nedvomno naloga občine, škoda pa je tokrat večja in ne zadeva samo površine sprehajališča, ampak celotno območje, ki je v lasti Dežele FJK, pri kateri bomo poiskali pomoč,« je na kraju povedal Babuder.

Morje je odneslo del plaže

Tudi od Križa do Devina so pobesnele vode povzročile precejšnjo škodo. V kriški Brojnici so valovi odnesli kamenčke, ki so prekrivali plažo. Ostala so peščena tla, na njih pa les, hlodi in odpadki, ki jih je morje povrnilo človeku. »V tamkajšnjem portiču so tri barke potopljene, ena pa zasidrana na skalah,« je svoje pričevanje podal Sandi Paulina, lastnik tamkajšnje restavracije Bellariva.

Plaže so razpolovljene tudi drugje. Pod Obalno cesto je na primer v zasebnem kopališču Le Ginestre uničena zunanja vodovodna napeljava in cementni pod zunanjih prh. »Valovi so odnesli dober del plaže pri Castelreggiu. V Sesljanskem zalivu je že v preteklem tednu morje poškodovalo prostore navtičnega društva Pietas Julia. Tokrat je civilna zaščita zavarovala objekt,« je dan po razdejanju povedal devinsko-nabrežinski župan Igor Gabrovec.