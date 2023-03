Škof Antonio Santin dobil četrti kip

Škof Antonio Santin je tudi uradno dobil svoj četrti kip. Ob številnem občinstvu, med katerim je bilo videti tudi desnosredinske kandidate za prihodnje deželne volitve in predstavnike ezulskih združenj, je nov bronasti kip na Trgu sv. Antona, tik pred cerkvijo, včeraj blagoslovil odhajajoči tržaški škof Giampaolo Crepaldi.

Ta je dejal, da želijo s kipom obeležiti tudi spomin na tragične dogodke, ki so se pripetili med 3. in 6. novembrom 1953, ko je življenje izgubilo šest mladih Tržačanov. Crepaldi se je za izvrstno opravljeno delo zahvalil kiparju Albanu Poliju, ki je Santina upodobil kot škofa med ljudstvom in ne nad njim.