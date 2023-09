»Čas je, da odmislimo pristop, ki vodi v pasivno sprejemanje starih in slabih navad. Stavka »saj se je vedno tako počelo«, tudi po smernicah papeža Frančiška, ne bomo več sprejemali.« S pristopom, ki vodi v novo obdobje tržaške cerkve, je včeraj škof Henrik Trevisi predstavil svoje prvo pastoralno pismo. V njem je začrtal prvi program po petih mesecih škofovanja in številnih srečanjih s katoliško ter drugimi skupnostmi, verskimi in laičnimi.

»Vabim vas, da se ozrete na Gospoda in ohranite svoj pogled uprt vanj, in žareli boste,» je zapisal v napotnici k branju, tudi v slovenskem jeziku (pismo bo kmalu v celoti prevedeno in objavljeno na spletni strani škofije), in za smernice dobil navdih v Evangeliju.

»Femicidi, napetosti med sosedi, osamljenost. V današnjem svetu nas včasih zlo pripelje do obupa. Takrat je pravi čas, da ponovno prisluhnemo Gospodu, da se posvetimo drugemu, da poživimo željo po najbolj dragocenem, po življenju v skupnosti,» je uvedel pastoralne smernice, prava sinodalna »gradbišča«, kot jih sam označuje, ki slonijo na medsebojni pomoči.

Mladim in najstnikom mora cerkev spregovoriti drugače in razumeti, zakaj je vera za mnoge le anahronizem, meni Trevisi, omenil je nato tudi pomanjkanje slovenskih duhovnikov, ki bi v Italiji maševali v svojem materinem jeziku. »Slovenska verska družina je sestavni del lokalne verske skupnosti, ki pa mora tudi sama oblikovati in spodbujati svoje okolje. Vedno upamo, da se kakšen mlad Slovenec odloči za duhovniški poklic,« je med drugim dejal.

