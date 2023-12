Škof Henrik v pridigi podprl migrante

Slovesni praznik brezmadežnega spočetja device Marije, ki ga prireja Centro italiano femminile v sodelovanju z Občino Trst, je včeraj pri stebru z Marijinim kipom na Garibaldijevem trgu minil v znamenju simbolike in tudi kritike. Novi tržaški škof Henrik, Enrico Trevisi, je številne vernike nagovoril v slovenščini in italijanščini, v pridigi pa je med drugim opozoril na stisko migrantov, ki te mrzle zimske dneve preživljajo v razpadajočem in nevarnem zasilnem zavetišču ob železniški postaji.

Pričakuje več humanosti

Škof si je ob navzočnosti župana Roberta Dipiazze, predsednika občinskega sveta Francesca Pantece in prefekta Pietra Signoriella zaželel, da bi bil Trst mesto, ki bi sprejemalo ljudi v stiski, ob tem pa je dodal, da se zaveda, da Trst sam ne more prenašati bremena vedno večjega migrantskega pritiska in da bi bile potrebne bolj pogoste in sistematične selitve prebežnikov v druga mesta. Škof je dejal, da njegov spanec zaradi ljudi, ki morajo spati v mrazu, ni miren. Prav zato od vseh skupaj pričakuje več humanosti.

»Želim si, da bi se družine, ki prihajajo iz drugih dežel, pa tudi tiste, ki prihajajo iz Italije, pri nas počutile ljubljene in da bi vzpostavile prijateljske vezi z vsemi občani. Želim si, da bi bilo mesto uvidevno do njihovih stisk,« je v pridigi rekel škof.