Skok v svet grozljivk in znanstvene fantastike

Več kot 50 mednarodnih in italijanskih filmskih premier, mednarodni gostje, tri filmska tekmovanja, razstave, debate, delavnice in še kaj je na uradnem programu letošnjega, 22. mednarodnega festivala znanstveno-fantastičnega filma Science+Fiction, ki bo v Trstu na sporedu od 1. do 6. novembra. Glavni prizorišči tedna, ki ga ljubitelji tega žanra ne smejo zamuditi, bosta gledališči Rossetti in Miela.

Med osrednjimi gosti bo letošnji prejemnik nagrade asteroid za življenjsko delo Neil Marshall, angleški režiser, ki se je med drugim podpisal pod filme Jama groze (The Descent), Sodni dan (Doomsday) in Hellboy ter pod nekatere epizode serije Igra prestolov in drugih. Ob tej priložnosti bo prvič v Italiji na ogled njegov zadnji celovečerec, grozljivka z elementi znanstvene fantastike The Lair, ki bo v Rossettiju na ogled v petek, 4. novembra, ob 20. uri. Naslednjega dne ob 16. uri pa bo Marshall v Mieli predaval o svojem prvencu Pasji vojaki (Dog Soldiers).

Festival, ki je bil že dokaj izčrpen, so letos obogatili z novimi svetovnimi premierami zelo aktualnih filmskih del, je v sporočilu za medije poudaril umetniški vodja Alan Jones. »To je bil moj cilj, ko sem prevzel to prestižno mesto: na tržaškem festivalu predstaviti epsko, spektakularno, sugestivno znanstveno fantastiko.« Spomnil je, da je ta žanr »idealen za širjenje novih idej in analiziranje družbe«. »Z ustvarjanjem zelo različnih svetov, rojstvom novih vrst, oblikovanjem futurističnih arhitektur in raziskovanjem množice novih kultur se naš razum širi, nemogoče pa postane mogoče,« je izpostavil.

Več informacij je na voljo na spletni strani www.sciencefictionfestival.org, kjer so navedeni tudi različni abonmajski sklopi in cene.