Skoraj 37 milijonov za tržaške srednje šole druge stopnje

Skoraj 37 milijonov evrov: toliko je vredna investicija, ki jo Dežela Furlanija - Julijska krajina za triletje 2021-2023 namerava nameniti ureditvi stavb drugostopenjskih srednjih šol na Tržaškem, so na današnji tiskovni konferenci deželnih odbornikov za šolstvo in infrastrukture, Alessie Rosolen in Graziana Pizzimentija ter tržaškega župana Roberta Dipiazze in komisarja deželne institucije za decentralizacijo (EDR – naslednice nekdanje medobčinske zveze) Paola Viole, ki so na sedežu deželnega odborništva za delo v Trstu orisali načrt investicij.

Kako je razporejena omenjena vsota? Med stavbami, ki bodo deležne prispevka za dela, je tudi tista na Vrdelski cesti pri Sv. Ivanu, kjer delujeta Licej Franceta Prešerna in – čeprav začasno – Izobraževalni zavod Jožefa Stefana. Zanjo je predvidenih 1,6 milijona evrov za izredno vzdrževanje in obnovo fasad.

A daleč največji kos pogače bo šel stavbi zavoda Volta v Ul. Monte Grappa: njej je namenjenih kar 8,4 milijona evrov za prilagoditev predpisom na področju varnosti in zdravja ter energetske učinkovitosti. Sledijo licej Dante (4 milijone evrov), zavod Nordio (dobra 2 milijona), licej Galilei (1,9 milijona) ter zavod Da Vinci-Carli-Sandrinelli in konservatorij Tartini (vsak po 1,5 milijona evrov). Za dela v stavbah otroških vrtcev ter osnovnih in srednjih šol prve stopnje pa se pripravlja razpis za 15 milijonov evrov.