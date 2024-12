Skrbijo jih demografska slika in nizke pokojnine

»To, da veliko tržaških upokojencev živi dobro, ne pomeni, da ni problemov. Drugo plat medalje predstavlja lep del prebivalstva, ki se sooča s stisko,« je poudaril Adriano Sincovich, pokrajinski vodja sindikata upokojencev SPI-CGIL, na petkovem novoletnem srečanju z novinarji. Na njem je vodstvo sindikata predstavilo več podatkov in izrazilo skrbi zlasti glede negativne demografske slike ter ravni storitev na Tržaškem.

Sindikat SPI-CGIL ima na Tržaškem okrog 9000 članov, kar predstavlja dobro polovico (50,5 %) vseh članov CGIL. Pisarne imajo v desetih krajih od Nabrežine do Milj, letno se nanje obrne od tri do štiri tisoč ljudi, ki iščejo informacije in storitve, med njimi niso samo upokojenci. Kakim 200 na leto pomagajo z digitalno identiteto (Spid), mnogim manj premožnim pa svetujejo, kako se dokopati do prispevkov pokojninskega zavoda Inps in druge pomoči.

»FJK je po povprečni starosti prebivalstva 14. dežela v Evropi,« je na demografski trend opozoril Sincovich. V letu 2023 je bilo dobrih 65 tisoč Tržačanov starejših od 65 let, »v nekaterih predelih, kot je Valmaura, znaša njihov delež 36 %«. Vedno v letu 2023 je delež mladih do 14. leta znašal le 10,5 %. »V mestu pa se o tem ne govori dovolj. Protislovno je, da smo mi, upokojenci, tisti, ki razpravljamo o tem, torej o prihodnosti,« je poudaril sindikalist.

Za Trst je značilen visok delež upokojencev iz javnega sektorja – tu so pokojnine povprečno boljše kot v zasebnem sektorju. Kljub temu (in kljub prisotnosti nekaterih znanih zavarovalnic, katerih upokojenci uživajo kar dobre pogoje) pa je delež pokojnin, ki mesečno ne dosegajo tisočih evrov, znaten. Po besedah sindikalistov je 45-odstoten, 60 % le-teh pa ne dosega niti 750 evrov mesečno.