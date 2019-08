Skriti tržaški obrtniški kotički

Trst ponuja veliko zanimivih kotičkov. Nekateri so vsem dobro poznani in na vidnih mestih, veliko pa se jih skriva med uličicami in majhnimi trgi v starem mestnem jedru, med Kavano in Sv. Justom. To so delavnice in trgovine tržaških rokodelcev, ki na več kot dvajsetih lokacijah ponujajo svoje domače proizvode in umetniške izdelke. Čeprav širša publika kar nekaj časa večinoma ni vedela zanje, v zadnjih letih zanimanje in povpraševanje po lokalnih proizvodih narašča. Vse več ljudi se odreka nakupu serijskih proizvodov in se kot potrošniki preusmerjajo h kakovostnejšim domačim izdelkom. Izdelki, ki jih najdete na policah lokalnih tržaških ponudnikov, lahko zadovoljijo še tako zahtevno stranko, ki lahko tukaj najde vse od domačih likerjev, do ročno izdelanih predmetov za otroke, potiskanih majčk in lesnih izdelkov.

V »shrambi z likerji«, v kateri vas sprejme prijazna in nasmejana prodajalka Elena, se bohotijo stekleničke vseh oblik z likerji in žganjem vseh barv in okusov. V mali delavnici plišastih pošasti smo dobili občutek, da smo se vrnili v otroštvo. V majhni, toda konceptualno zelo lepo zamišljeni trgovini s tekstilom tiskajo majice, torbe in rute po starem postopku, s starimi šablonami, ki jih je upravitelj podedoval od staršev. Samo nekaj korakov niže pa mizar izdeluje lesene jadrnice in druge ljubke predmete, vključno z 2689 deščicami, ki jih je prav vsaka vpisana jadrnica prejela za spomin ob jubilejni 50. Barcolani.