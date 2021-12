Karabinjerji so v preteklih dneh pri Fernetičih aretirali 51-letnega romunskega državljana, ki mora prestati leto in šest mesecev zaporne kazni. Leta 2018 je bil v Vicenzi obsojen zaradi posesti z namenom razpečevanja mamila. Sile javnega reda so tedaj našle sedem kilogramov marihuane. Od tedaj se je za njim izgubila vsaka sled. Moškega so prepeljali v tolmeški zapor.