Sumi, da skupina Mid Holding iz Celovca ne bo prenovila nekdanjega sejmišča, so bili utemeljeni. V javnost je prišla novica, da je avstrijski podjetnik Walter Mosser že junija lani območje prodal eni od zadrug trgovskega velikana Conad in se na ta način odpovedal projektu, ki bi moral biti po prvotnih načrtih vreden okoli sto milijonov evrov in ki bi ustvaril 200 delovnih mest.

Na to novico, s katero je bila šele pred dnevi seznanjena Občina Trst, se je danes odzval vodja svetniške skupine DS v mestnem svetu Giovanni Barbo. Mestni svetnik se je vprašal, kako je mogoče, da se je investitor, ki je območje najprej kupil na javni dražbi, nato v zameno za obljubo o ureditvi kolesarskih in pešpoti na lastne stroške od občine dobil še zeleno luč za spremembo prostorskega načrta, umaknil. »Kaj bo z novimi parki, igrišči in potkami, ki jih je avstrijski podjetnik obljubil,« se je vprašal Barbo in opozoril, da je ta mestni okoliš po slabem upravljanju prenove tamkajšnjega predora zdaj prejel nov udarec. Ob tem se je Barbo vprašal, če si občinski odbor sploh še zasluži zaupanje občanov. »Zares mislite, da bodo sposobni upravljati projektno financiranje na območju Starega pristanišča? Kaj bodo storili Dipiazza in odborniki, če bo investitor, ko bo kupil 19 skladišč, zaprosil za spremembo njihove namembnosti,« se je vprašal Barbo in spomnil, da bodo posledice v tem primeru veliko hujše, saj gre za veliko večjo površino.

Spomnimo, da je župan območje nekdanjega sejmišča Avstrijcem prodal leta 2017 za 13 milijonov evrov. Po prvotnih načrtih bi trgovski center moral zaživeti leta 2021. Rok za dokončanje so nato leta 2022 preložili na 2025. A investitor z deli ni nikoli začel, ker ni prejel gradbenega dovoljenja. A ne po krivdi Občine Trst, ampak po lastni krivdi, saj je vseskozi zavlačeval z vložitvijo popolne projektne dokumentacije. Morda prav zato, ker investitor nikoli ni imel resnih namer s tržaškim projektom.