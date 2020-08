Skvadristična provokacija izzvala antifašistični odpor

Skvadrističnih akcij, kakršen je bil torkov vdor skupine pripadnikov neofašističnega gibanja CasaPound, pa tudi hujskajočih izjav, kakršni sta bili tisti deželnega svetnika Antonia Calligarisa (Liga) in koordinatorja gradeške civilne zaščite Giuliana Felluge, ne nameravajo prenašati molče ali križem rok – zato so pri tržaški sekciji Vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI in sindikatu CGIL sklenili, da somišljenike povabijo na Veliki trg, kjer se je danes v poznih popoldanskih urah zbrala nekajstoglava množica.

K shodu je pristopilo tudi več strank, kot so Demokratska stranka, Italia Viva, Italijanski komunisti, Levica, ekologija in svoboda (SEL), Stranka komunistične prenove, Moč ljudstvu (Potere al popolo).

Potem, ko sta nagovorila prisotne, sta tržaški predsednik ANPI-VZPI Fabio Vallon in tržaški sekretar sindikata CGIL Gianni Bertossi vstopila v palačo tržaške prefekture in tu namestniku prefekta izročila poslanico, v kateri sta izrazila globoko ogorčenje, zapisala pa sta tudi, da od vseh institucij pričakujeta nemuden odziv na tovrstna ravnanja.

Za mikrofonom so se zvrstili predstavniki raznovrstnih organizacij, pa tudi posamezniki, ki so pred tržaško prefekturo želeli na glas povedati, da za neofašistične vdore v demokratične institucije (pa tudi kamorkoli drugam) in drugo verbalno nasilje v naši družbi ni prostora.