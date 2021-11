Sladki sejem s čokoladnim okusom

Tablice mlečne in temne čokolade, čokolada s pistacijami, lešniki ter celo z gozdnimi sadeži. V šotoru na Trgu sv. Antona so včeraj odprli sejem čokoladnih in drugih sladkih izdelkov Cioccolatiamo, kjer sodelujejo ob domačih čokoladnih mojstrih tudi mojstri iz Perugie, Trenta, s Sicilije in z drugih italijanskih koncev. Čokoladne prigrizke vseh barv in oblik bodo ponujali od 10. do 22. ure do vključno nedelje, ko se bo sejem v organizaciji podjetja Flash Srl zaključil.

Včeraj so pod šotorom priredili tečaj pripravljanja sladic, otroci so z maslom, raznimi mokami in s sladkorjem ustvarili piškote. Delavnice za otroke se nadaljujejo tudi v prihodnjih dneh, poleg teh bo mojster iz Perugie Fausto Ercolani predstavil svojo čokoladno tovarno in proces, ki kakavna zrna spremeni v tablice čokolade. Delavnice in izobraževanja prirejajo čokoladni mojstri predvsem za učence osnovnih šol, tako srečanja kot vstop v šotor so brezplačni.

Prvič bodo v sklopu sladkega sejma prinesli na Trg sv. Antona tudi kavo, s požirkom katere dodajajo prazniku pod šotorom nove okuse. Čokolada pa bo tako kot v prejšnjih letih samo ekvadorskega izvora, torej kakovostna in bogata s hranilnimi snovmi, kot so magnezij, železo, razni vitamini in antioksidanti. Stojnice bogatijo tudi sicilski kanoli in druge tipične sladkarije. »Ponovno odprtje tradicionalnega sejma predstavlja nov zagon tržaških prireditev in aktivnosti,« je na včerajšnjem odprtju pred šotorom dejal novi stari tržaški občinski odbornik Michele Lobianco, ki je tudi dodal, da je sejem sladkih izdelkov tako med domačini kot med turisti zelo priljubljen. Po voščilih predstavnika tržaške uprave in rezanju traku se je uradno začel čokoladni praznik.