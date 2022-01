Slavnostno odprtje prenovljene Peterlinove dvorane

Kot je marsikdo že lahko opazil v minulem mesecu, ko se je v Peterlinovi dvorani zvrstilo nekaj zanimivih srečanj, je »nova« dvorana zelo elegantna, moderna in svetla, kar je zasluga arhitekta Aleša Plesničarja. Na slovesni otvoritvi, ki bo danes ob 20. uri, pa si bodo dvorano ogledali še častni gostje, ki so bili povabljeni na dogodek, ter tisti med stalnimi sodelavci in predstavniki društev, ki so si pravočasno rezervirali mesta. Mest na razpolago namreč ni dosti, saj je treba gledalcem prišteti še nastopajoče in tehnično osebje. Protikoronska določila so neizprosna, dvorana pa ni tako velika, da bi lahko sprejela množice ljudi. Dogodek si bo zato mogoče ogledati kar od doma po kanalu Youtube in Facebook profilu Slovenske prosvete.

Scenarij proslave si je zamislila Lučka Susič ob pomoči mnogih sodelavcev v zavesti, da je otvoritev prenovljene Peterlinove dvorane za DSI in za vso Slovensko prosveto pomemben dogodek, saj predstavlja dvorana srce njihovega prosvetnega delovanja v središču mesta. Da bi se izognili dolgim in utrujajočim govorom, je program zamišljen tako, da se bodo govori in pozdravi – osrednji govor je bil zaupan časnikarju in kulturnemu delavcu Ivu Jevnikarju – v hitrem ritmu prepletali s projekcijo videoposnetkov in glasbo v živo. Z glasbenimi točkami bodo nastopile pianistka Tamara Ražem Locatelli, njene mlade gojenke na Glasbeni šoli Sežana in na tržaški Glasbeni matici ter mlada harfistka, gojenka prof. Tatiane Donis. Seveda ne bo manjkala tudi zborovska pesem, za katero bo poskrbela Fantovska vokalna skupina Devin - Nabrežina pod vodstvom Mirka Ferlana. Stene dvorane pa bodo krasili panoji s fotografijami iz življenja in delovanja prof. Peterlina, ki so nastali pred desetimi leti, ob proslavi stoletnice njegovega rojstva.Kljub že omenjenim, s pandemijo povezanim oviram, so svojo prisotnost potrdili mnogi častni gostje, med katerimi naj omenimo ministrico za Slovence v zamejstvu in po svetu Heleno Jaklitsch, ki bo tako prvič uradno obiskala prostore Slovenske prosvete na Ulici Donizetti.