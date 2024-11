»Slovenija vedno na strani slovenske manjšine«

»Slovenija bo še naprej, kot doslej, vsestransko podpirala vašo skrb za slovenski jezik in za zaščito slovenske kulturne dediščine v Furlaniji Julijski krajini«. S temi besedami je slovenski minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han nagovoril predstavnike slovenske manjšine, krajevne upravitelje in zastopnike kriških organizacij, ki so ga sprejeli v Domu Alberta Sirka in spremljali pri ogledu kriškega Ribiškega muzeja. Dobrodošlico je ministru izrekel predsednik muzeja Franko Cossutta, ki je gostu predstavil zgodovino domačega ribištva in prizadevanja, da ta zgodovina ne bi šla v pozabo. Hana sta spremljala generalni konzul Slovenije v Trstu Gregor Šuc in konzul Peter Golob.

Predsednik sekcije VZPI-ANPI Evald Antončič-Stojan Ljubo Košuta je ministru poklonil knjigo Križani v borbi za svobodo, medtem ko mu je Valentino Cossutta prikazal dejavnost svoje fundacije, ki med drugim načrtuje obnovo Ribiške hiše. Obnovitvena dela so se že začela.