Sloveniji priznavajo prizadevanja za zaščito manjšinskih jezikov

Odbor strokovnjakov Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope v pravkar objavljenem novem poročilu o Sloveniji priznava prizadevanja slovenskih oblasti za zaščito jezikov, ki se govorijo v njihovi državi, in podaja številna priporočila za okrepitev njihove prisotnosti v izobraževanju, vključno z usposabljanjem učiteljev, in v množičnih medijih.

V Sloveniji madžarski in italijanski jezik še vedno uživata relativno visoko raven zaščite, oblasti pa sprejemajo ukrepe za podporo izvajanju obstoječega pravnega okvira. Dvojezično izobraževanje v madžarščini in slovenščini ter izobraževanje v italijanščini je zagotovljeno na vseh stopnjah, razen na univerzi. Obstaja pravna podlaga za široko uporabo madžarščine in italijanščine, ki sta na nekaterih območjih uradna jezika skupaj s slovenščino in se v določeni meri uporabljata na sodiščih in v upravi. V sodelovanju z madžarsko in italijansko narodno skupnostjo sta bila leta 2022 ustanovljena tudi urada za dvojezičnost, katerih naloga je podpirati in spremljati uporabo teh jezikov v javnem življenju. Odbor poudarja, da je to razvoj dogodkov, ki ga je treba pozdraviti.