Slovenistika v Trstu vabi študente vseh stopenj

»Naš program je delavnica medkulturnosti in sožitja.« Tako je profesor Miran Košuta opisal učno ponudbo slovenistike na Univerzi v Trstu med včerajšnjim tradicionalnim predstavitvenim predavanjem programa na sedežu fakultete za humanistične vede.

Slovenščina spada namreč v ponudbo tujih jezikov na tržaški univerzi, hkrati pa je tudi eden od jezikov ozemlja. Zato poteka študij v dveh jezikih, v slovenščini in italijanščini, in je namenjen bodisi tistim, za katere je slovenščina tuj jezik, kot tudi tistim, za katere je materinščina.

Okroglih osemdeset let

Na tržaški univerzi je slovenistika prisotna točno osemdeset let. Prvič je bila namreč v študijskih načrtih prisotna med akademskim letom 1943/1944. V desetletjih pa se je ponudba slovenistike na Univerzi v Trstu izpopolnila. V sklopu magistrskih programov so tečaji slovenščine in o slovenski literaturi na razpolago od leta 2011/2012, od leta 2012/2013 pa nudita videmska in tržaška univerza tudi skupen doktorski študij.

Predavanja in seminarje slovenščine in slovenske literature lahko torej obiskujejo bodisi študentje dodiplomskega kot tudi magistrskega študija tujih jezikov in književnosti. Poleg Mirana Košute bodo za didaktično ponudbo skrbeli štirje drugi profesorji oziroma lektorji. Oziroma, zaenkrat profesorice in lektorice. Vesna Mikolič, sicer zaposlena na Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, bo študentom vseh stopenj predavala o teoriji slovenskega jezika. Teoretično znanje pa bodo poglabljali z lektorico Rado Lečič, ki je med predstavitvijo dejala, da se bodo med njenimi delavnicami posvečali predvsem popravljanju pogostih napak in pravilni rabi vejic. Miran Košuta bo študentom predstavil zgodovino slovenskega jezika ter slovensko literaturo in njeno zgodovino. S študenti pa bo literaturo analizirala Vesna Mikolič.

V sklopu magistrskega programa se je ekipi slovenistov na tržaški univerzi pridružila Nataša Jakop, sicer zaposlena na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša. Na Univerzi v Trstu bo nadomestila dolgoletno sodelavko Majdo Kaučič Baša. Četverici se bo pridružil še en predavatelj, ki ga še izbirajo.