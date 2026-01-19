Slovenska ministrica za kulturo danes na obisku v Trstu

Ministrica za kulturo Republike Slovenije Asta Vrečko, ki je obenem sokoordinatorka stranke Levica, se bo danes in jutri mudila v Trstu.

Ministrica se bo danes v popoldanskih urah v Ulici sv. Frančiška sestala z novima predsednikoma Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Zveze slovenskih kulturnih društev Nives Cossutta ter Karlom Ražmom. Krovna organizacija in kulturna zveza sta namreč na kongresih v drugi polovici preteklega leta zamenjali deželni vodji, šlo bo torej za spoznavno srečanje z ministrico.

Zvečer se bo ministrica v gledališču Miela udeležila Tržaškega filmskega festivala. Niz Divje Vrtnice (v izvirniku Wild Roses) je namreč, kot znano, posvečen slovenskim filmarkam. Slovensko prisotnost je zato letos še posebej čutiti na vseh prizoriščih festivala.