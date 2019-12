»Slovenska narodna skupnost uživa ugled italijanskih sogovornikov«

Veleposlanik Republike Slovenije v Rimu Tomaž Kunstelj se je včeraj mudil v Trstu, kjer se je s slovenskim ministrom Jernejem Pikalom udeležil plenarnega zasedanja držav članic Srednjeevropske pobude. To je bil veleposlanikov prvi uradni obisk v Trstu: v zgodnjih večernih urah se je na generalnem konzulatu sestal še s predstavniki krovnih ter političnih organizacij.

Po pregledu aktualnih tem je sogovornikom povzel vsebino nedavnega srečanja zunanjega ministra Mira Cerarja z italijanskim kolegom Luigijem Di Maiem, pa tudi včerajšnjega sestanka med ministroma za izobraževanje Jernejem Pikalom in Lorenzom Fioramontijem, ki sta se pogovarjala o slovenskih šolah oz. vrtcih v Italiji.

Dobri trije meseci so minili, odkar ste nastopili službo na rimskem veleposlaništvu. Dosedanji obračun?

Bili so intenzivni. Potrdilo se je izredno obsežno in raznovrstno sodelovanje med Slovenijo in Italijo in pomemben faktor teh odnosov je tudi slovenska narodna skupnost v Italiji, ki uživa velik ugled in priznanje številnih italijanskih sogovornikov, začenši s predsednikom republike Sergiom Mattarello. Ob tem se moram seveda zahvaliti svojim predhodnikom, ki so v prejšnjih mandatih naredili veliko delo. Vesel in počaščen sem, da lahko nadaljujem to poslanstvo v Italiji.