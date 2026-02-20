»Z vstopnino na Miljskem pustu veliko manj nasilja«

»Ljudje se mi po cesti zahvaljujejo, zlasti starši, ki so končno lahko svojim hčerkam lažjega srca dovolili, da se udeležijo večernih pustovanj v Miljah.« Z navdušenjem je miljski župan Paolo Polidori včeraj uvedel srečanje z mediji po 72. Miljskem pustu, prvem z novimi pravili. Miljska občina je namreč med 12. in 17. februarjem uvedla plačljivo dovoljenje za vstop v mesto med 20. (sprva 18.) in 4. uro zjutraj, da bi preprečila izgrede, zlasti pa »udeležbo tiste sodrge, ki kvari praznik,«je podčrtal župan in dodal, da je bil letošnji pust tisti, s katerim se začne novo poglavje, nova oblika praznovanja.

»Z imenskimi dovoljenji točno vemo, kdo je na našem ozemlju, kar nam omogoča učinkovitejši nadzor. Želimo si namreč ponuditi varen in zabaven praznik, ne ciljamo samo na številke,» je dejal. Uvedba QR kode je prinesla želene rezultate, je poudaril, primerov nasilja je bilo veliko manj kot v preteklih letih, prav tako intervencij službe 118. Teh je bilo med četrtkom in torkom devet, lani pa 14.

Varnejše tudi na avtobusu

Omejitev števila udeležencev je bila pozitivna izbira tudi po mnenju podjetja za javni prevoz TPL, ki je do lani težko zadovoljilo potrebe potnikov, prav zaradi prevelikega povpraševanja. Z avtobusom se je v petih dneh v Milje pripeljalo 7300 ljudi. Višek večernih obiskov so na Miljskem pustu doživeli na pustni torek z maksimalnim številom prodanih dovoljenj, 3001. Tem je treba prišteti še občane s stalnim bivališčem, goste hotelov in drugih nastanitev ter posebna dovoljenja.

Da je varnost za miljski občinski odbor na prvem mestu, je poudaril tudi podžupan in v mestni vladi pristojni za pust Nicola Delconte, ki je s podatki na dlani izjavil, da je občina z novimi omejitvami naredila pogumno izbiro. Skupno je oddala 14.500 dovoljenj s QR kodo, od teh skoraj 9000 proti plačilu. Ne pozabimo, da gre za večerne obiske. Vrhunec je za miljske pustarje pomenila nedeljska pustna povorka, ki je ob lepem vremenu privabila veliko obiskovalcev.