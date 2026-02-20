Obrazi in dokumenti, ki pričajo o nečlovečnosti

V veži tržaške sodne palače, desno od vhoda, bo do 29. aprila na ogled razstava posvečena procesu zaradi zločinov v tržaški Rižarni. 23 panojev v slovenskem in italijanskem jeziku obiskovalcem predstavlja črno-bele fotografije in zajetno arhivsko gradivo s številnimi pričevanji o procesu ob njegovi 50. obletnici (16. februarja 1976). Gre za nekoliko prirejeno razstavo, ki sta jo zgodovinarja Dunja Nanut in Franco Cecotti oziroma predsednica in podpredsednik združenja nekdanjih deportirancev Aned postavila že leta 2013 v sami Rižarni. Včeraj se je vrnila tja, kjer je do sojenja nacističnim krvnikom prišlo, čeprav obtožencev v Trstu ni bilo. Proces pa je bil temu navkljub pomemben korak iz moralnega in zgodovinskega vidika.

Na včerajšnjem odprtju so zbrane nagovorili generalni tožilec Carlo Maria Zampi, predsednica tržaškega višjega sodišča Maria Caterina Chiulli in predsednik tržaškega sodišča Igor Maria Rifiorati, ki so potrdili pomen razstave v sodni palači, »kot bi šlo za nekakšno protiutež za to, kar se je takrat dogajalo« ter opozorili na potrebo po spominu in pravici, ki ju dolgujemo žrtvam grozljivih zločinov.

V veži sodne palače bodo 29. aprila postavili tudi trijezično ploščo, ki bo Trst nagovarjala, da je prav, da se kritično sooči s svojo preteklostjo.