Slovenske dobrote pod skupnim šotorom

Tako osmica kot turistična kmetija predstavljata najkrajšo pot od kmeta do potrošnika. Svoje delovanje in pridelke bodo slovenski in zamejski pridelovalci direktno predstavili občinstvu tudi na letošnji Barcolani pod skupnim šotorom Turistične kmetije brez meja, in sicer od četrtka, 7., do nedelje, 10. oktobra. Skupno stojnico že devet let oblikujejo Kmečka zveza, Združenje turističnih kmetij Slovenije (ZTKS) in manjšinska koordinacija Agraslomak, ki združuje manjšinske kmetijske strukture iz Avstrije, Italije, Madžarske in Hrvaške.

Letošnja novost pa je dodatno sodelovanje s slovenskim tržaškim društvom SeaYou, novonastalo skupino delavcev, študentov, vinogradnikov, jadralcev, pa tudi jamarjev in fotografov različnih starosti, ki med drugim promovira domače kmečke izdelke. Tako bo tudi na 53. Barcolani, kjer bodo člani društva omogočili degustacijo na morju, in sicer na večji jadrnici Why not (klasa Elan E5), ki se bo udeležila tako sobotne regate Go to Barcolana from Slovenia kot nedeljske Barcolane.