Slovenske jasli naj postanejo resničnost

Finančna sredstva so, naj bodo tudi nove slovenske občinske jasli pri Sv. Ivanu. Tako v svetniški pobudi zahteva levosredinska opozicija v šestem rajonskem svetu za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol, ki Občino Trst spodbuja, naj izpolni obljubljeno. Besedilo bodo v torek ob 19.30 predstavili na prihodnjem zasedanju. Prvi podpisnik je slovenski rajonski svetnik Franc Biancuzzi (Slovenska skupnost - lista Russo), ki se mu je pridružilo osem drugih predstavnikov Liste Russo, Demokratske stranke, gibanja Zdaj Trst in Gibanja petih zvezd.

Junija letos se je desnosredinski tržaški občinski odbor obvezal, da se bo zavzel za odprtje oddelka slovenskih otroških jasli na območju nekdanje vojašnice Chiarle v Ulici delle Docce oziroma Ulici delle Cave, kjer nastajajo nove italijanske jasli. Avgusta so obeti postali še stvarnejši, saj so ureditev novega vzgojnega središča pri Sv. Ivanu in vrtca v Ulici dell’Edera ob glavnem sedežu tržaške univerze, vključena v Državni načrt za okrevanje in odpornost (NOO). Za gradnjo novih jasli so namenili 2,174 milijona evrov, rušenju dotrajanih poslopij in širitvi že obstoječih predšolskih objektov pa še skoraj 1,7 milijona. V novih prostorih bodo lahko sprejeli 66 otrok, se pravi 43 malčkov od 3 do 12 mesecev in 23 od 12 do 36 mesecev. Med temi naj bi bili tudi otroci slovenskih družin. Rušenje stare dotrajane vojašnice se je zaključilo lani, nove jasli pa naj bi nastale do leta 2026. Blizu že deluje italijanski vrtec Nuvola Olga s slovenskim oddelkom Oblak Niko, pri Sv. Ivanu pa domujejo tako slovenska Večstopenjska šola Vladimir Bartol kot različne slovenske višje srednje šole, tako da bi šlo za popolno izobraževalno ponudbo.