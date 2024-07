Z Ricmanjci o drugi fazi del

Občina Dolina obvešča, da bo v torek, 9. julija, ob 19. uri v Ricmanjih javno srečanje glede drugega sklopa del za obnovo vaškega jedra.

Srečanje se bo začelo z ogledom odseka med vaškim trgom in pokopališčem, kjer je izvajalec pravkar zaključil položitev novega kamnitega tlaka. Udeleženci se bodo nato sprehodili še do Babne hiše, kjer bodo župan Aleksander Coretti, občinski odborniki in predstavniki projektantov oz. izvajalca del predstavili naslednjo fazo slednjih, ki bo obsegala obnovo kamnitega tlaka spodnjega dela vasi. Ta faza bo nekoliko bolj zapletena, saj bo zahtevala prometno zaporo skozi vas. občina dolina