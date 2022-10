Slovenske jasli so za Brate Italije privilegij

Zadnji poziv za nove jasli pri Sv. Ivanu je pod streho. V torek zvečer so v rajonskem svetu za Sv. Ivan, Kjadin in Rocol odobrili svetniško pobudo slovenskega svetnika Franca Biancuzzija (Slovenska skupnost - lista Russo), ki Občino Trst spodbuja, naj pod okriljem nastajajočih občinskih jasli na območju nekdanje vojašnice Chiarle uresniči še obljubljeni slovenski oddelek. Konec dober, vse dobro? Ne povsem.

Razplet je bil prava uganka. Peterica skrajno desne stranke Bratje Italije, ki je najbolj številna v rajonskem svetu, je glasovala proti predlogu. Pred tem se je vnela vroča debata, med katero je med drugimi predsednik iz njenih vrst Paolo Perini zagovarjal, da za zahtevo ne stojijo dovolj tehtne številke in so pravzaprav slovenski otroci privilegirani, saj so že na boljšem, medtem ko skoraj polovico vlog italijanskih staršev za vpis v jasli ostane neuslišana. Dokument je prodrl z enajstimi glasovi od skupnih dvajset. Devetim glasovom levosredinske opozicije sta se naposled pridružila še svetnika desnosredinske liste Dipiazza, čeprav sta ta skušala pred tem izboriti popravek, da bi slovenski oddelek deloval le v šolskem letu, ko bi bilo dovolj vpisov in bi drugače mesta zapolnili z italijanskimi otroki. Svetnika stranke Naprej, Italija sta odšla pred glasovanjem, ker se nista hotela izraziti, če ne bi prej v goste prišla občinska odbornica za šolstvo Nicole Matteoni. Biancuzzijev predlog je skratka šel skozi, ker sta bila svetnika Lige odsotna in so kljub slovenski jaslim ne ravno naklonjeni debati ohranili sklepčnost (minimalno število svetnikov).

Navzoča sta bila tudi slovenska občinska svetnika Demokratske stranke Valentina Repini in Štefan Čok, ki sta spomnila, da je napoved o novem slovenskem oddelku jasli pri Sv. Ivanu padla že med prejšnjim mandatom župana Roberta Dipiazze, in sicer julija 2020, ob začetku rušenja dotrajane in zapuščene vojašnice.