»Slovenski investitorji dokazujejo, da imajo Milje velik potencial«

Miljsko občino vodi od leta 2021 desnosredinski odbor, ki ima na čelu Paola Polidorija. Ligaški župan ima za sabo četrto leto županovanja – predzadnje, saj bodo občinske volitve na vrsti aprila 2027, – ki se je v mestecu zaključilo na nepričakovan, tragičen način, z nasilno smrtjo malega Giovannija Trameja (ubila ga je njegova mama). Čas se je v Miljah v tistih dneh ustavil, ko ni bilo politike, ne desnice ne levice. Skupnost je v tišini objela pretreseno družino oziroma to, kar je od nje ostalo.

Kakšno je bilo torej leto 2025 za miljsko občino?

Leto s tragičnim koncem, z neizmerno bolečino ob izgubi malega Giovannija, z dejanjem, ki je globoko pretreslo vso miljsko skupnost: na žalost pred tako tragedijo vse ostalo ni več pomembno.

Pa vendar lahko rečemo, da je bilo leto za Milje uspešno, z nekaj manjšimi poplavami in z odprtjem večjih gradbišč, na primer ob Cerejskem potoku. Ta je sicer v začetni fazi, ko še ni prišlo do spremembe prometne ureditve. Veliko je bilo drugih infrastrukturnih del: obnovili smo na primer slačilnice in bar stadiona Zaccaria ter stopnišče in dvorišče cerkvice sv. Frančiška. Posvetili smo se vzdrževanju cest in zelenic s pomočjo zasebnih sredstev ter posodobitvi javne razsvetljave. Veliko zanimanja smo opazili za poletne večerne plovbe ladje Delfino Verde in za prvi festival Beethoven Fest, ki dokazuje, da so Milje nekakšna druga domovina znanega skladatelja. Seznam seveda ni popoln. Naredili smo res veliko in še marsikaj nas čaka.

Milje so, tudi po zaslugi Trsta, dan za dnem turistično zanimivejše med Slovenci. Kakšna je ponudba za sosede?

Slovenci, tako kot Hrvati in Avstrijci, so med obiskovalci Milj najbolj številni, dodal pa bi, da so tudi glavni investitorji, kar dokazuje, da ima naše mesto velik potencial s svojim istrsko-beneškim čarom, posebno arhitekturo, mandračem, ki je med najlepšimi v Italiji, z restavracijami s pogledom na morje in prekrasno obalo. Delamo na tem, da bi okrepili povezave s slovenskimi mesti, zlasti pomorske. Želimo pa si privabiti tudi kolesarski turizem, ki gre skozi Milje prav po Sloveniji, po mejnem prehodu pri Lazaretu: ta bi bila najboljša in najlepša povezava med ozemlji, ne samo za turiste.