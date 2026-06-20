Slovenski kratkometražni filmi med protagonisti festivala ShorTS

Več kot 130 kratkometražnih filmov, poseben program za najmlajše, Fokus Slovenija, brezplačnost in stiliziran galeb, ki v kljunu nosi del filmskega traku. To so glavni »smerokazi« letošnjega mednarodnega filmskega festivala ShorTS, ki bo v Trstu potekal od 27. junija do 4. julija. Njegovo 27. izvedbo so včeraj predstavili na za filmski festival neobičajni lokaciji: v Tržaškem knjižnem središču na Trgu Oberdan, da bi tako izrazili pozornost do slovenske kulture - v tem primeru filmske, saj bodo slovenski kratkometražci med protagonisti festivala.

»Čarobnost filma ima moč, da v vsakem od nas vzbudi tiste trenutke sreče, o katerih bi lahko rekli, da so sinonim za začasni odklop od realnega življenja,» je uvodoma dejal odbornik za kulturo in podpredsednika deželne vlade Mario Anzil ter pohvalil festival, ki zna vrednoti obmejno kulturo.

O vsem, kar se bo v mestu dogajalo na prehodu iz junija v julij, je spregovoril umetniški vodja Maurizio di Rienzo. Festivalska prizorišča bodo štiri, in sicer Ljudski vrt Muzio de Tommasini, gledališče Miela, kino Ariston in dvorana Xenia. V glavni sekciji Maremetraggio, ki bo potekala od nedelje, 28. junija, do četrtka, 2. julija, v Ljudskem vrtu, bo v tekmovalnem programu 45 mednarodnih kratkih filmov, ki bodo ponudili širok in raznolik vpogled v najrazličnejše teme. Nedeljsko projekcijo bo otvoril animirani Dekle, ki se ni balo medvedov slovenske režiserke Lee Vučko.

V vrtu tudi Pentola

To ne bo edini slovenski film. V sekciji Eco-ShorTS, ki razmišlja o odnosu človek-narava, bodo na primer 29. junija v Mieli predvajali 15-minutni film Gregorja Božiča Navadna hruška. Zlasti pa bodo slovenski filmi protagonisti zaključnega večera v Ljudskem vrtu. V soboto, 4. julija, ob 21. uri bodo najprej razglasili zmagovalce sedmih tekmovalnih programov, nato pa veliko platno prepustili Fokusu Slovenija. Predvajali bodo šest slovenskih kratkometražcev, med katerimi je tudi večkrat nagrajeni Pentola režiserja Lea Černica.

Nagrade in potopitev

V sekciji ShorTS Expres, s katero se bo 26. junija festival začel, bo na ogled 23 res kratkih filmov (maksimalna dolžina 5 minut). Deset filmov se bo potegovalo za nagrade v kategoriji Made in Italy, v ShortTS Kids in Teens bodo predstavili filme po meri otrok in najstnikov (29. in 30. junija ob 17. uri v kinu Ariston). Novost letošnje izvedbe je ShorTS Horror Picture Show (3. julija ob 23.30 v Aristonu).

Novo potopitveno izkušnjo ShorTS Immersive je predstavil Antonio Giacomin: v dvorani Xenia se bo lahko vsakdo (po predhodni prijavi) s kompletom za virtualno resničnost potopil v filmsko zgodbo in jo sam sooblikoval.

Festivalske nagrade bodo prejeli igralca Giuseppe Battiston in Saul Nanni ter režiser Andrea De Sica, ki se bodo tudi srečali s festivalskim občinstvom. Vse informacije so na voljo na www.maremetraggio.com.