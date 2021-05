Slovenski občinski vrtci bodo prejeli gradivo

Slovenski publikaciji, Škratkov zvezek za vrtčevsko populacijo in Dvojezično otroštvo: navodila za uporabo, bodo pobudniki projekta dostavili štirim tržaškim občinskim vrtcem, ki že mesece čakajo na to gradivo. Opomini s strani tržaških slovenskih občinskih svetnikov in slovenskih krovnih organizacij ter pismo predstavnikov staršev otrok, ki obiskujejo slovenske občinske vrtce, so zalegli. Potem ko je župan Roberto Dipiazza ustno zagotovil, da sta publikaciji dobili avtorizacijo, bo zeleno luč v teh dneh prižgalo ravnateljstvo vrtcev, ki je odvisno od pooblastila občinske uprave.

Prav ti dve publikaciji sta bili izhodišče za včerajšnje srečanje z županom Dipiazzo, na katerem so pomanjkljivosti delovanja slovenskih občinskih vrtcev pod lupo vzeli predstavniki SKGZ in mestna svetnika Valentina Repini (DS) in Igor Svab (DS-Ssk). Kot je dejala predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, ki se je sestanka udeležila v družbi pokrajinskega predsednika SKGZ Igorja Tomasetiga, slovenski publikaciji, ki so jih v preteklih mesecih dostavili vsem slovenskim državnim vrtcem, občinski vrtci pa že štiri mesece čakajo na avtorizacijo, predstavljata samo vrh neke ledene gore delovanja občinskih vrtcev.