Slovensko okence spet odprto a le štiri ure tedensko

Čez manj kot teden dni bo v Ulici Piccardi ponovno delovalo Državno skupno okence za Slovence (DSOS), ki ga predvideva 8. člen zaščitnega zakona št. 38 iz leta 2001, so sporočili iz tržaške prefekture. Urad bo od torka, 20. septembra, omogočal stik z državno upravo v slovenskem jeziku, odprt bo štiri ure tedensko, in sicer vsak torek in četrtek od 10. do 12. ure.

V istih prostorih v tretjem nadstropju stavbe v Ulici Piccardi 9/1 so okence najprej odprli leta 2007. Še pred covidom pa so ukinili njegovo delovanje in okence je ostalo vse doslej zaprto. Takrat se je upokojila nekdanja vodja DSOS Elisabetta Venuti, delovanje urada pa so ohromile težave s pomanjkanjem osebja, nam je pojasnil njegov novi vodja Paolo Apollinari.