Slovesno, razmeram navkljub

Posebne razmere, ki jih narekuje sedanji koronačas, niso preprečile, da bi verniki tudi letos prišli na Repentabor in se udeležili tradicionalnih slavij ob prazniku Marijinega vnebovzetja oz. velikem šmarnu. Tudi letos marsičesa, kar je k temu prazniku spadalo zraven, v prvi vrsti možnosti okrepčanja z domačimi dobrotami in predvsem znamenitimi kuhanimi štruklji, ni bilo, ostala so verska slavja in kulturni trenutki. Na praznični dan, v nedeljo, je ob somaševanju rektorja svetišča na Tabru in repentabrskega župnika ter vikarja za slovenske vernike Antona Bedenčiča dopoldansko mašo daroval tržaški škof, nadškof Giampaolo Crepaldi, ki ga je sprejela tudi repentabrska županja Tanja Kosmina. Nadškof je v homiliji opozoril na krščansko verovanje, da bo človeško telo, tako kot nekoč Jezus Kristus in njegova mati Marija, vstalo od mrtvih in bo skupaj z dušo deležno Kristusove zmage. Iz tega sledi razmislek o vrednosti človeškega telesa, ki naj ne bo nikoli izraz nasilja, hudobije, sovraštva, sebičnosti in nečistosti, ampak mora vedno odražati čistost človekove duše, vedrino njegove vesti in spoštljivo pozornost do vsake osebe.

Drugače je spored nedeljskih verskih slavij obsegal tudi popoldansko mašo z letošnjim 80-letnikom, openskim župnikom Francem Pohajačem, medtem ko so se na predvečer praznika, v soboto, na Tabru zbrali bolniki in ostareli na pobudo Slovenske Vincencijeve konference. Tudi včerajšnji praznik župnijskega zavetnika sv. Roka je predvideval dopoldansko in večerno mašo. Izostala niso niti kulturna srečanja, ko je že v petek zvečer na Tabru zaživelo zvočno gledališče Radijskega odra, katerega predstavniki so podali radijsko igro Erica Emmanuela Schmitta Evangelij po Pilatu v režiji Lučke Peterlin. Ljubitelji likovne umetnosti pa so prišli na svoj račun z ogledom razstave 12 slik v Ameriki delujočega slovenskega slikarja Mira Zupančiča, ki so jo v Srenjski hiši odprli v soboto zvečer. Ob nastopu mladih domačih glasbenikov je avtorja predstavil in se z njim pogovarjal Ivo Jevnikar, prisotni so prisluhnili tudi koncertu kitarista Manuela Bona. Niz kulturnih dogodkov pa je danes predvideval tudi predvajanje filma v Rimu delujočega tenorista furlanskih in tržaških korenin Luciana Andreuttija Il profumo di Augusto (Avgustov vonj), ki govori o zgodbi hudournika, ki ga je pred časom sam avtor rešil in hranil ter mu omogočil polet v svet ravno s Tabra.