Smerokaza za Lonjer morata biti dvojezična

Smerokaza za Lonjer, ki sta postavljena na križišču med Bazoviško cesto in Ul. Max Fabiani, morata biti dvojezična, z italijanskim in slovenskim imenom kraja, medtem ko sta le v italijanskem jeziku, opozarja služba za jezikovne pravice Zajezik tržaško občinsko upravo in prosi za njuno zamenjavo. Spodnji slovenski napis, ki verjetno ni originalen, je tudi pomazan, med drugim navajajo v dopisu, v katerem se med drugim sklicujejo na pristojno zakonodajo in na člen št. 10 v zaščitnem zakonu št. 38 iz leta 2001.

Službo za jezikovne pravice Zajezik, ki sta jo ustanovila SSO in SKGZ, je o pomanjkljivosti obvestil domačin.