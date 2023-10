Smo pripravljeni žrtvovati zdravje za skodelico kave več?

Onesnažujoči ladijski izpusti v pristanišču so za ljudi, ki so jim izpostavljeni, desetkrat bolj nevarni od ostalih območij. Dušikov dioksid v bližini ladij dosega štiri do petkrat višje vrednosti od zdravju škodljive ravni. Potem je še črni ogljik oz. črne saje, produkt nepopolnega zgorevanja goriv, katerega vrednosti so prav tako desetkrat višje od povprečja. To so izsledki meritev, ki so jih med julijem in avgustom 2018 opravili člani združenja Cittadini per l’Aria, ki se posveča ladijskim emisijam v Italiji, v sodelovanju s krajevnimi Legambiente, WWF Trst, skupino Greenpeace, XR, FIAB, Fridays for Future s pomočjo strokovnjaka, neodvisnega nemškega analitika Axla Friedricha.

Leta 2018 so ponekod po Trstu postavili merilnike dušikovega dioksida in po mesecu dni ugotovili, da so pri Sv. Andreju podatki presegali predvidene vrednosti. Slednje so od septembra 2021, ko so stopile v veljavo nove direktive Svetovne zdravstvene organizacije, zaskrbljujoče, saj krepko presegajo 25 mikrogramov dušikovega dioksida dnevno, je povedala Gerometta. Ladje, podobno kot drugi načini prevoza, izpuščajo različne snovi, med drugim žveplove okside (SOx), dušikove okside (NOx) in lebdeče delce (PM), ki vplivajo na zdravje ljudi: kdor živi 50 ali manj kilometrov od morja, ima 31% več možnosti, da zboli za rakom, 51% pa da razvije nevrološke bolezni. »Pred nekaj tedni je na straneh revije Lancet bila objavljena študija, ki je pokazala, da v Trstu zaradi ladijskega onesnaževanja prezgodaj umre skoraj 80 oseb na leto (34 zaradi lebdečih delcev in 43 zaradi dušikovega dioksida).«

Več v današnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.