Smrt ženske v salonu poraja vprašanja

Ženska, ki so jo v soboto popoldne policisti in reševalci službe 118 mrtvo našli na podu frizerskega salona Dream na začetku Ulice Foscolo, je 33-letna Laura Greco, mati dveh otrok, ki je živela na Judovcu. Po prvih zbranih informacijah pokojnica ni umrla nasilne smrti, zaradi česar pristojni organi ne preiskujejo suma storitve kaznivega dejanja. Kljub temu je tožilstvo na truplu ženske odredilo obdukcijo, na podlagi katere bodo strokovnjaki sodne medicine ugotovili točen vzrok in čas smrti.

Čeprav so žensko našli na tleh salona že v soboto popoldne, je novica o skrivnostni smrti v javnost prišla šele v ponedeljek. Primer poraja številna vprašanja, ker v tej fazi preiskave nihče ne želi povedati ali še ne ve, če je ženska, ki je bila zaposlena v frizerskem salonu, vanj vstopila v soboto zjutraj, ali je v njem preživela noč. Znano je to, da so organe pregona poklicali zaskrbljeni svojci, ki so povedali, da pogrešajo 33-letno Lauro. Znano je tudi to, da je upravitelj salona, pakistanski državljan, v salonu pogosto prespal, zjutraj pa delavki sam odpiral vrata. Ali je v soboto lastnik frizerske dejavnosti prišel v salon ali ne, se ne ve.

V salon je sicer mogoče vstopiti tudi z dvorišča, kjer je bilo včeraj dopoldne mogoče videti dve steklenici piva, ena je bila prazna, ena pa še polna in zaprta. Na tleh je bilo kar nekaj cigaretnih ogorkov. Čeprav je bil današnji dan prazničen, so nekateri sosedje frizerskega salona imeli odprte svoje obrate. Dve hišni številki naprej od salona Dream se nahaja frizerski salon, ki ga upravlja mlajši turški državljan. Rekel je, da je imel v soboto precej dela in da se sploh ni zavedal, da pakistanski kolega ni odprl salona. Šele ko so prišli policisti in reševalci, je videl, da nekaj ni v redu.