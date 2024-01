Smrtna nesreča pri Fernetičih

Na cesti, ki povezuje Opčine s Fernetiči (Dunajski cesti oz. deželni cesti št. 58), se je po 13. uri nedaleč od križišča za tovorno postajališče zgodila huda prometna nesreča. Življenje je izgubil moški, ki se je peljal na motornem kolesu. Kot kaže, je izgubil nadzor nad vozilom in trčil v zid. Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so ga na mestu oživljali, toda je bil ves trud zaman, ker so bile poškodbe prehude in je umrl na kraju nesreče. Prišli so tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravljajo njene posledice ter varnostni organi, ki preiskujejo njene vzroke.

Zaradi nesreče nastajajo prometni zastoji, cesta je trenutno zaprta.