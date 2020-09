Snujejo čezmejni kraški geopark

Julija leta 2022 naj bi bilo čezmejno območje matičnega Krasa še dodatno povezano in integrirano z nastankom geoparka ter krepitvijo zmogljivosti institucionalnega sodelovanja ter spodbujanjem k oblikovanju skupnih rešitev za skupne izzive, zlasti na področju trajnostnega razvoja. To je cilj, ki so si ga zadali partnerji čezmejnega Interreg projekta GeoKarst, ki je po lanski oktobrski odobritvi stekel februarja letos in so ga danes dopoldne javno uradno predstavili v prostorih Občine Sežana, ki je tudi vodilni partner projekta.

Projekt GeoKarst je med štirimi projekti, ki so jih oktobra lani izbrali med 19 prijavljenimi na t.i. prednostni osi 4 11 ETS v okviru programa Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020, pri čemer je zbral tudi najvišje število točk. Vreden je 882.331 evrov, od katerih 85 odstotkov daje na voljo Evropski sklad za regionalni razvoj, 15 odstotkov pa prihaja iz državnih sredstev v Sloveniji oz. Italiji. Poleg Občine Sežana so glavni partnerji Park Škocjanske jame, Dežela Furlanija - Julijska krajina oz. njena geološka služba in Dežela Veneto s svojim uradom za geologijo, poleg tega sodeluje tudi 13 pridruženih partnerjev z obeh strani meje. V okviru projekta, ki bo trajal do julija leta 2022, načrtujejo pripravo akta o ustanovitvi čezmejnega geoparka, ki bo nudil podlago za pravno formalno ustanovitev parka, poleg tega pa še oblikovanje čezmejnega upravljavskega načrta ter pilotne rešitve vzpostavitve inovativne interpretacije dediščine za bolj učinkovito upravljanje ozemlja. Pripravili bodo tudi dosje za oddajo kandidature za članstvo v Unesco mreži geoparkov.

Za partnerje pri projektu predstavlja geopark razvojno orodje za trajnostni razvoj Krasa, da se ohrani identiteta Krasa in zagotovi dobrobit krajevnega prebivalstva. Med konkretnimi cilji na obeh straneh meje bodo npr. v Parku Škocjanske jame pripravili študijo o razvoju parcele blizu industrijske cone Risnik pri Divači, dalje študijo o mobilnosti in povezljivosti, komunikacijski načrt ter študijo o oblikovanju javno-zasebnega partnerstva, Dežela FJK bo ciljala h okrepitvi delovanja didaktično-naravoslovnega središča v Bazovici na področju geodiverzitete ter k ozaveščanju prebivalstva, Dežela Veneto pa bo na podlagi izmenjave izkušenj in dobrih praks razvijala pilotni projekt za ohranjanje in koriščenje geoloških najdišč kraškega tipa na deželnem ozemlju.