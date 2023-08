Snujejo nov migrantski center

Tržaški prefekt Pietro Signoriello je včeraj oznanil, »da imajo že jasno zamisel« za nov migrantski krizni center (t.i. hotspot) v Furlaniji - Julijski krajini. Odločitev je že padla, zagotavlja prefekt, ne da bi navajal drugih podrobnosti. V tem »hotspotu« bi sicer sprejemali nove prišleke, jih tam identificirali in jim nudili nujno pomoč, preden bi jih poslali v druge predele Italije. FJK kot otok Lampedusa, torej. To pomeni, da tja tudi ne bi preselili migrantov in prosilcev za azil, ki so našli zatočišče v Silosu.

Na Signoriellove besede se je odzvala tudi poslanka in bivša predsednica Dežele FJKDebora Serracchiani, ki je svoja vprašanja naslovila na ministra za notranje zadeve Mattea Piantedosija. »Če ste sprejeli odločitev, vas prosim, da jo čim prej sporočite javnosti in podrobno razložite, kje in kdaj nameravate vzpostaviti to strukturo in koliko migrantov naj bi sprejela.« Poleg tega je ministra spomnila, da je že tržaški župan Roberto Dipiazza kritično ocenil zamisel sprejemnega centra v Trstu. Dodala je še, da ima Tržaška že strukturo za sprejem migrantov, hostel Alpe Adria na Božjem Polju. Proti dodatnemu centru pa opaža Serracchiani »široko in utemeljeno nasprotovanje«.