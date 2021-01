Sobe objemov tudi v občinskih domovih za starejše

Naposled so tudi tržaški občinski domovi za starejše občane dobili t.i. sobe objemov ali zbliževalnike, ki omogočajo fizični stik med stanovalci domov in njihovimi svojci. Občina Trst je omogočila nakup treh napihljivih konstrukcij; eno so namestili v dom Casa Bartoli za starejše občane v Ul. Marchesetti, eno v dom Gregoretti v svetoivanskem parku, eno pa so podarili domu Itis v Ul. Pascoli. Te premične konstrukcije bodo omogočile objeme, ki so lahko v tej korona zmešnjavi najboljše zdravilo. In dobrodošlo darilo.

Novost sta v domu Bartoli v Ul. Marchesetti danes predstavila pristojni za socialne zadeve v občinski upravi Carlo Grilli in pristojni za mestne finance in podžupan Paolo Polidori, predstavitve pa se je udeležil tudi predsednik doma Itis Aldo Pahor. Predstavnika lokalne uprave sta v en glas dejala, da z velikim veseljem predstavljata projekt, ki bo številnim stanovalcem omogočil stik z najbližjimi. Paolo Polidori je spomnil, da se je za ta projekt zavzel tudi kot občan, ki zaradi pandemije mame ne more objeti že več mesecev. »Ko so mi predlagali projekt, ki v času epidemije zbližuje, sem ga odobril brez oklevanja. Dobro se zavedam, kako pomembno je v teh časih zagotoviti fizični stik. Ljudje, ki živijo v domovih za starejše občane, imajo vso pravico videvati svojce v živo. Dokazano je, da osamljenost lahko poslabša zdravstveno stanje šibkih oseb,« je na srečanju poudaril podžupan Polidori.