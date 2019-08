Sobotna toča povzročila znatno škodo v vinogradih

Pred par dnevi so nam vinogradniki zaupali, da lahko letošnji pridelek pokvari le še kaka toča ali pa burja. To se je, žal, ponekod v dolinski občini zgodilo v soboto. Tokratne padavine so bile po besedah domačinov neobičajne.

»Padalo je med 13.30 in 14.30, toča pa je trajala nenavadno dolgo. Vmes se je ublažila in potem spet vrnila,« je povedal Boris Pangerc, čigar oljke na področju, ki gleda proti Frankovcu in Miljam, niso bile prizadete, »gotovo pa je bilo hudo okoli Doline in Boljunca«. Rado Kocjančič je to potrdil. Na Dolgi Kroni toče v bistvu ni bilo, v Dolini pa je povzročila precejšnjo škodo. »Trte so žal poškodovane. Oljk pa letos itak ni,« je pristavil. Mitja Zahar in Tania Stefani sta si popoldne šla ogledat zemljišča pod Borštom in ugotovila, da je škoda res velika. »Slika je zelo slaba. Po prvih ocenah lahko rečem, da je v vinogradu uničenih 40 do 50 odstotkov pridelka. Cele liste je odtrgalo,« je povedal Zahar. Tudi njega je začudila nenavadna toča, ki je bila sprva rahla (kake tri minute naj bi padala zrna s polcentimetrskim premerom), sledil je dež, potem pa se je vrnila toča, in to velika, tricentimetrska.

»Problem je v tem, da je grozdje skoraj zrelo, po toči pa začne gniti. Spet bomo morali škropiti, čeprav tega nismo nameravali. Skratka, pred trgatvijo nas čaka še toliko več dela ...« je potožil Zahar.