Sodelovalo bo 81 filmov iz 44 držav

81 kratkih filmov iz 44 različnih držav: to so številke tekmovanja Maremetraggio v okviru 22. tržaškega mednarodnega festivala kratkometražnega filma ShorTS, ki bo v živo in po spletu potekal od 1. do 10. julija letos pod vodstvom novega kuratorja, skladatelja in programerja Massimiliana Nardullija.

Na tekmovanju se bodo za nagrado Estenergy/Skupina Hera v višini 5000 evrov potegovali najboljši kratkometražci iz vsega sveta, ki so v teku leta 2020 prejeli nagrade oz. kandidirali za le-te na glavnih mednarodnih festivalih. Med italijanskimi deli velja omeniti predvsem film furlanskega režiserja Giorgia Milocca Il confine è un bosco, v katerem igrata tudi slovenska igralca Lučka Počkaj in Branko Završan.

Vsa dela bo ocenjevala mednarodna žirija, v kateri bodo nemška režiserka in scenaristka Ella Cieslinski, francosko-alžirska igralka Nadia Kibout ter izraelski režiser in producent Amos Geva. Poleg že omenjene glavne nagrade Estenergy je novost letošnjega tekmovanja denarna nagrada AcegasApsAmga v višini 3000 evrov za najboljši italijanski kratki film (podelila ga bo žirija, ki jo bodo sestavljali zaposleni v tem podjetju), obenem bo tu še nagrada AMC za najboljšo italijansko montažo, potrjena je tudi nagrada občinstva MYmovies.