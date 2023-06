Sodnik še ni odločil, če bodo opustili primer Resinovich

Proti koncu tedna ali najkasneje začetek prihodnjega tedna bo sodnik Luigi Dainotti sporočil, ali bodo primer Resinovich opustili ali bodo iskali novo gradivo, s katerim bodo dokazovali, da si 63-letna Liliana Resinovich po izginotju decembra leta 2021 ni vzela življenja. Na današnjem naroku na tržaškem sodišču, ki so se ga udeležili odvetnika družine Resinovich Nicodemo Gentile in Federica Obizzi in odvetnik pokojničenega soproga Sebastiana Visintina Paolo Bevilacqua , je sodnik sklenil, da si bo vzel nekaj dni časa za preučitev obsežne dokumentacije. Odvetnika družine sta pripravila več kot 170 strani obsežno dokumentacijo, Visintinov odvetnik naj bi razloge za nadaljevanje preiskave utemeljil na manj kot desetih straneh.

Letos pozimi napovedan narok je danes zjutraj uvedel protest prijateljev in svojcev pokojne Liliane. Ti so pred sodiščem s transparenti opozarjali, da želijo resnico in da je do te mogoče priti z novimi preiskavami.

Več v jutrišnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.